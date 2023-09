Por tres razones

¿Por qué El Prado no presta Las Meninas?

21:12

Hacemos un balance de las actividades del Museo del Prado con su director de comunicación, Carlos Chaguaceda, en la última entrega de nuestra sección El contador de historias. Hoy conversamos sobre la importancia de su cuadro por excelencia, Las Meninas, cuadro que El Prano no presta porque "si alguien fuera al Museo y no estuviera, nos acusaría de fraude". Esta pintura no sale de la sala 012 donde reside. Además, también, hablamos con David. G. Cueto, comisario de la exposición de Guido Reni, una de las más importantes de 2023.