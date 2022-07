29:07

Hoy en Por tres razones ponemos el foco en la importancia de los hermanos y hermanas en personas que se han encontrado alguna enfermedad o trastorno en edades tempranas. La familia de María Pleite Ming, enferma de leucemia con 14 años, ha cobrado especial importancia en todos estos meses, desde que le diagnosticaron la enfermedad. Tanto su hermano Jorge, de 18 años, como su padre, Andrés Pleite, nos demuestran la capacidad de resiliencia que se extrae de estos lazos familiares. Anna Rubau, directora de comunicación de la Fundación Juegaterapia, nos habla de cómo organizan su programa de 'Los hermanos también curan', para apoyar el avance y la visibilización del cáncer infantil

Hemos hablado también con una familia numerosa de A Coruña, cuyo primer hijo, Guillermo, fue diagnosticado con Síndrome de Down a los pocos días de nacer. Carmen Martínez y Guillermo Pereira, sus padres, nos cuentan cómo es la convivencia con sus hermanas. También escuchamos a Paco Tomás, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del hospital Clínico de Valencia y con José María Borrel, doctor especialista de Down España y padre de un chico con Síndrome de Down.