43:07

El programa de hoy lo hacemos desde IFEMA, en Madrid. Se está celebrando la Feria Internacional del Turismo FITUR, desde el 18 al 23 de enero.

Comenzamos este viaje en Por tres razones probando el hotel del futuro: el Nautilus. Inspirado en la literatura de Julio Verne, tiene forma de submarino y entre las novedades, hay robots que te reciben con la capacidad de identificar tus emociones. Beatriz de las Heras es la responsable de transformación digital del Instituto Tecnológico Hotelero.

Nuestra segunda parada es con Pavlo Kukhta, ex ministro de desarrollo económico de Ucrania y actual asesor para la reconstrucción del país. Junto con Juan Maqueda, vicepresidente de Turism and Society Think Tank que ha puesto en marcha el programa Meet Ukraine para dar visibilidad a la situación actual en las áreas de turismo, patrimonio, infraestructuras y comerciales en general.

Segura de León, en Badajoz, pertenece a la Asociación de pueblos mágicos de España y nos presenta su apuesta por acoger residencias artísticas, festivales y eventos culturales. Hablamos con el alcalde y Diputado de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación Provincial de Badajoz, Lorenzo Molina.

¿Se imaginan correr una maratón y que la meta sea la playa? Ibiza se presenta este año como una potencia deportiva. En 2023 se celebrará en la isla la Media Maratón y el Maratón, la Ruta de la Sal, la Vuelta Cicloturista y el Half Triathlon. Nos explica cómo será el paisaje Salvador Losa, consejero insular de Deportes y charlamos con el exciclista profesional Alberto Contador, embajador de la Vuelta a Ibiza en mountainbike.

Nos adententramos en la Red de Caminos Naturales de España. Son más de 10.400 kilómetros de caminos por la península y las islas. Una red de rutas que dependen del Ministerio de Agricultura. Nos acompaña Cristina Clemente, subdirectora general de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales.