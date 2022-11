14:16

Conocemos el último ensayo que están desarrollando para pacientes de covid persistente. En Por tres razones hablamos con Sergio España-Cueto, médico de la Unidad de Covid Persistente del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol -conocido como Can Ruti- que pretende cambiar la realidad de este millón de personas en España a través de una plasmaféresis -eliminar las sustancias inflamatorias presentes en la sangre- durante tres semanas.

Los pacientes dan testimonios como: “Veo una película y no la entiendo; leo un libro y no comprendo lo que explica. Ya no puedo conducir”. Vicky Béjar, Una de las 50 pacientes que ha participado en el ensayo, y que pertenece al Colectivo de Afectadas y Afectados de Covid Persistente en Cataluña, cuenta cómo es vivir con esta enfermedad.