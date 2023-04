13:53

"Estoy casado desde hace 5 años. Hago esto por mi mujer. Muchas veces me conecto y con otras chicas tengo cibersexo. Nunca lo he llevado al plano real. Pero me siento mal y lo hago cada vez más. Sobre todo desde la pandemia porque soy ingeniero informático y trabajo mucho desde casa".

Esto es un testimonio real de un asistente a las sesiones del proyecto Adisex, puesto en marcha por la Universitat Jaume I de Castellón. Se accede desde cualquier parte del mundo. El problema va en aumento, especialmente desde la pandemia. Rafael Ballester es catedrático de Psicología Clínica de la Salud de la UJI y responsable de Salusex, Unidad de Investigación sobre Sexualidad. Hablamos con él en Por tres razones.

El teléfono para acceder a este servicio es 96 472 97 19.