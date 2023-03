56:04

Centenars de persones LGTBI tornen a l’armari a l’hora d’entrar en una residència de la tercera edat. Ho fan davant el desconeixement dels professionals que hi treballen i de la lgtbifòbia que tenen alguns dels altres interns del centre. Per aquest motiu, la Generalitat ha elaborat la primera guia de tot espanya per incorporar la perspectiva LGTBI a les residències de la tercera edat.

Parlem amb una de les redactores de la guia Paulina Blanco i amb Xavier Florensa, director general de polítiques LGTBI de la Generalitat de Catalunya. Secció de Còmics LGTBI. Isaac José Forteza ens apropa Andrea Farina.