Plans LGTBI per a empreses

56:14

Les empreses amb més de 50 treballadors hauran d’implantar un pla per garantir la igualtat real de les persones del col·lectiu LGTBI. La llei marca que aquest pla haurà d’estar aprovat i posat en marxa abans del 2 de març de l’any vinent. Així s’estipula a la llei per a la Igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. Ens ho explica Toño Abad, un dels impulsors de la iniciativa.

Toni Ponce ens recorda l’any 1983. Entre d’altres coses, ens explica com Jordi Petit va ser el primer gai en parlar obertament de la seva sexualitat en un programa de màxima audiència de TVE com era La Clave.