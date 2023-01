58:17

El programa centra su lupa, en el Certamen Regional de Bandas de Música Villa de Mota del Cuervo (Cuenca), que ha llegado a su octava edición, con la participación de la Banda Joven Diego Ortiz (Toledo), Banda Mpal. de Música Pedro Muñoz (C. Real), As. Mus. Sta. Cecilia de Tomelloso (C.Real) y la Banda Juvenil Asc. Mus. Mozart de Aldea del Rey (C. Real), podremos escuchar obras de Frank Ticheli, David Rivas y de Luis Serrano Alarcon, disfruten de la buena música de banda.