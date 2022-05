Stevie Wonder: 'La vida secreta de las plantas'

06:54

En 1979, poco después de firmar su multimillonario contrato con Motown, el otrora pequeño genio se empeñó en publicar un extraño y fascinante elepé doble, banda sonora del documental "Journey through the secret life of plants", que unos tildaron de experimento vacuo y otros de brillante ejercicio de vanguardismo. El disco presenta un batiburrillo de sonidos entre la tradición negra y el exotismo, abundando en el aprecio de su autor por la utilización de la electrónica, pero a pesar de su indudable atractivo, fue un fracaso comercial. Escuchamos una pieza catedralicia de ese álbum, titulada "Ecclesiastes".