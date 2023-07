06:22

En 1972, la discográfica Shelter records, dirigida por Leon Russell y Denny Cordell, publicó dos elepés seminales, el primero de J.J. Cale (Naturally) y el segundo de Leon Russell (Leon Russell and The Shelter People), un extraordinario panóptico donde Leon contó con toda la gente que le había seguido desde los tiempos de Delaney & Bonnie, además de su amigo el guitarrista comanche Jesse Ed Davis, de los Swampers de Muscle Shoals Roger Hawkins, David Hood, Barry Beckett y Jimmy Johnson, y de las coristas Kathi McDonald y Claudia Lennear, ex componentes de las Ikettes. En el repertorio, arrebatador, destacaba una fibrosa letanía de soul y rock and roll negro que era un homenaje. honky tonk a su admirado Little Richard, titulado "Crystal closet queen", "La reina del armario de cristal".