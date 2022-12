06:37

Probablemente la cancion de soul más interpretada por Bruce en directo sea “Quarter to Three”, una gema doo wop de su gran héroe musical Gary US Bonds. "Quarter To Three" fue un éxito en 1961 para Bonds, justo cuando Springsteen estaba a punto de llegar a su adolescencia. Llegó al número uno en las listas de Billboard y al número once en el Reino Unido. Tuvo algunos éxitos más a principios de los sesenta, como "New Orleans", y otros relacionados con la moda del Twist, pero poco más.