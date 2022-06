06:13

En una larga entrevista publicada en el número 585 de la revista estadounidense 'Rolling Stone', Berry Gordy, el dueño de Motown, recordaba algunas anécdotas de Stevie Wonder, muy aficionado a gastar bromas a su costa: "Su preferida era imitar mi voz", dijo Gordy. "En una ocasión llamó por teléfono a mi secretaria y le dijo: "Dele a Stevie Wonder cincuenta mil dólares". Ella replicó muy mosqueada: "¿Mr. Gordy?". Y él respondió: "No me interrumpa y dele a Stevie Wonder un talón de cincuenta mil dólares". Aturdida, la secretaria fue a buscarme y me dijo: "¿De verdad quiere que le demos ese cheque?". "¿Qué cheque?", repuse. Y ella, muerta de miedo (me conocía muy bien), contestó: "El de cincuenta mil dólares a Stevie Wonder". "¿Estás loca?", le dije: "Te ha llamado el propio Stevie, ¿aún no eres capaz de diferenciar mi voz de la suya imitándome? Vale, llámale y dile que ya están en marcha esos cincuenta mil dólares". Así lo hizo, y Stevie estalló entonces en una sonora carcajada.