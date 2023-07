Leon Russell y "A song for you" (2)

07:42

Claude Russell Bridges, el gran Leon Russell murió por un infarto de miocardio en su domicilio de Mount Juliet, Tennessee, el 13 de noviembre del 16, dejando esposa, 1 hijo y cinco hijas. En su sepultura, situada en el cementerio Memorial Park de Tulsa, se leen estos versos de su inmortal "A song for you": «Y cuando mi vida se acabe/ recuerda cuando tú y yo estábamos juntos, / estábamos solos y yo cantaba esta canción para ti». Nos despedimos con la gloriosa versión de "A song for you" de los Temptations.