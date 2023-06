07:35

Nacido en Harlem en 1927, de padres jamaicanos, y fallecido el pasado 25 de abril, con 96 años, Harry Belafonte es el rey indiscutible del calypso, pero su legado trasciende con mucho los límites de ese género caribeño para entroncarse con lo mejor de la Gran Música Negra, que el propio artista inmortalizó en 'The long road to freedom. An anthology of black music' un proyecto homérico que Belafonte abordó como productor, y que recoge en cinco cedés y un deuvedé la historia de la música popular negra americana, desde la llegada de los primeros esclavos africanos en el siglo XVII hasta los albores del siglo XX, con el despertar del blues y el góspel. Escuchamos uno de los clásicos del repertorio de Harry Belafonte, el calypso "Jamaican farewell".