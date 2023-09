The Equals y The Clash

05:42

En 1980, The Clash publicaron el triple elepé 'Sandinista', un formidable ejercicio de estilo digno sucesor del doble 'London calling', y donde el trío británico de punk rock devoto de los sonidos negros se lució en canciones majestuosas ambientadas en el soul como "Junko Partner" o el viejo tema de Eddy Grant y los Equals "Police on my Back". Busquen, comparen y, si encuentran algo mejor, cómprenlo.