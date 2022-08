01:59:09

Friska Viljor en directo desde Wangels en el Rolling Stone Beach Festival, el 5 de noviembre de 2021.

1 “On and On”

2”Gold”

3”Puppet Cabaret”

4”Unless You Love Me”

5”My Boys”

6”Oh Oh”

7”In My Sofa I’m Safe”

8”All Is Good”

9”The Cure”

10”My Band”

11”My Own Satan”

12”If I Die Now”

13”Larionov”

14” Wohlwill”

15”Arpeggio”

16”Old Man”

17”Shotgun Sister”

Gruff Rhys en directo desde Cardiff en el BBC 6 Music Festival, el 3 abril de 2022.

1“Frontier Man”

2”Candylion”

3”Pang!”

4”People Are Pissed”

5”Mausoleum Of My Former Self”

6”Loan Your Loneliness”

7”Shark Ridden Waters”

8”Bae Be Bae”

9”Gyrru Gyrru Gyrru”