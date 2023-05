59:55

Dominique A "Reflets Du Monde Lointain":

”Le Dénouement”

”Les Vagues Et Les Regrets” (avec Coq)

”La Fadeur Et L'intensité”

”Les Yeux Dans Le Soleil”

”Chaque Enfant Dans Son Monde”

”Le Retournement”

”La Plaine”

”Maison D'ambre”

Shannon Lay “Covers Vol.1”:

”Angeles” (Elliott Smith)

”From the Morning” (Nick Drake)

”Blues Run the Game” (Jackson C. Frank)

”Close My Eyes” (Arthur Russell)

”The Keepers” (Ty Segall)

”I Lost Something in the Hills” (Sibylle Baier)

”Glow Worms” (Vashti Bunyan)

”I’m Set Free” (The Velvet Underground)