¿Dónde está el perro? ¿Eres capaz de localizarlo?. Cuando Rafael pintó este fresco para los Museos Vaticanos colocó a Diógenes "El perro" en un lugar muy destacado. Entre el idealista Platón y el terrenal Arístóteles. Sólo, semidesnudo leyendo cómodamente recostado en la escalera. Dió así el genio renacentista un lugar privilegiado al Cinismo en "la Escuela de Atenas".

Una corriente de pensamiento que cobra fuerza en tiempos de crisis como los que vivimos. ¿Qué es filosofar como un perro? Los cínicos eran libres, sin límites, sin cadenas. No mandaban y no querían que nadie les mandase. No eran esclavos de ningún prejuicio y no se dejaban amilanar por ningún tipo de corrección política. Buscaban la felicidad con sólo lo necesario. Eran provocadores, poco sociables, más de acción que de lección, antisistema y cosmopolitas. Sin amo y sin casa. Como los perros callejeros. La paradoja es que para hacerlos modernos no haya más remedio que abordar "La traición a Diógenes". Y lo hacemos con su autor, el profesor de filosofía Adrian Baquero Gotor.