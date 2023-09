05:22

En Vox dicen que el martes "escucharán a Feijóo" pero que no se replantean su apoyo a pesar de los desplantes del PP en el tema de las lenguas. El secretario del grupo, José María Figaredo, no cree que apelar al PSOE bueno o al PSOE malo no sirve para nada porque "el partido está entregado a la destrucción de España". Sobre el uso de las lenguas cooficiales en la cámara, Figaredo justifica el gesto de abandonar el hemiciclo el martes pero está convencido de que acabará imponiéndose el español.