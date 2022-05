Fernández: "Podemos no está en la misma línea que el PSOE"

06:35

La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, cree que Unidas Podemos no está en la misma línea de abolir la prostitución que su partido. Cree que hay grupos parlamentarios que no quieren abordar este debate porque no lo tienen resuelto.

Fernández está convencida de la lucha contra el proxenetismo y la tercería locativa tenía que ir en la ley del 'sí es sí' porque, dice, es una de las vulneraciones más graves del consetimiento. Y asegura que el PSOE se ha quedado solo y que el resto de grupos no ha tenido altura de miras.

Defiende la proposición de ley registrada el jueves que, dice, aborda por primera vez multas para los clientes. Sobre las discrepancias en políticas feministas con Podemos, expresa que la igualdad es una cuestión muy importante para el PSOE y "es sano que exista debate y propuestas diferentes".