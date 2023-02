11:37

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, se pasa por los micrófonos de Parlamento RNE y lanza un mensaje de tranquilidad sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Considera que hay voluntad de acuerdo por parte de los socios de coalición que, dice, "no se han levantado de la mesa". Sin embargo, Asens critica que los socialistas hayan abogado por la vía de urgencia en la tramitación parlamentaria, ya que cree que la reforma requiere "serenidad, cautela y prudencia". "Legislar en caliente a golpe de titulares y con prisas suele ser una mala idea", declara.

Respecto a la situación del gobierno de coalición, Asens no cree que estén pasando por el peor momento de la legislatura, ya que tienen "más cosas en común que desacuerdos" y que el PSOE retocase la ley con el PP no sería motivo para romper: "El Gobierno de coalición es fuerte y no podemos plantearnos ese escenario, y menos a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas". Sobre la Ley de Bienestar Animal, cree que hay muchas medidas positivas para evitar el maltratado de animales, aunque acepta que "no hemos estado a la altura con las expectativas que tenía mucha gente con esta ley". "Pero no termina todo aquí, esperamos poder convencer a nuestro socio. Ha sido una victoria agridulce".