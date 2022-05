07:17

El portavoz adjunto del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, dice que lo que vimos ayer en el puerto de Sanxenxo fue un recibimiento al rey Juan Carlos con un gran cariño de la población, y que hay que tomarlo con normalidad. Dice Bermúdez de Castro que "se trata de un ciudadano español que no tiene ninguna causa pendiente y que puede estar en España con normalidad". Añade que el legado institucional del Rey Juan Carlos merece un respeto y no tiene que dar explicaciones, ya que no tiene ninguna causa pendiente.

Sobre una revisión de la figura de la inviolabilidad, dice que no hay que entrar en polémicas estériles de aquellos que aprovechan cualquier circunstancia para debilitar a la monarquía. Señala que en este momento la institución la encarna Felipe VI, que está gestionándola de manera ejemplar, con plena eficacia y con gran sabiduría.