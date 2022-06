15:47

El portavoz del PNV critica a los partidos de izquierda, cree que se equivocan en su estrategia. No entiende que estén todo el día lamentándose de que han perdido la ilusión o citando a vox. Dice que se equivocan por querer exigir el 100% de su programa, cuando habría que intentar pactar lo común. Critica también a PSOE y Unidas Podemos por airear sus discrepancias y mantiene que el parlamento está muy gallinero y pone como ejemplo la reforma de la llamada ley mordaza, que dice está bloqueando la propia izquierda.

Esteban está convencido de que Argelia iba a hacer algo sí o sí. Dice que es muy difícil la vecindad sur y que hay que saber que si mueves una pieza, puede acabar afectando a otras. Cree que el Gobierno puede dejar que la cosa pase, pero no sabe si servirá porque las aguas están muy agitadas en el norte de África.

Sobre la iniciativa registrada esta semana para limitar la inviolabilidad del Rey cree que a la Casa Real le conviene esta reforma y que el PSOE se equivocaría si no permite su tramitación porque parecería que está protegiendo una zona oscura. Reconoce no obstante que no le extrañaría que la mesa del congreso la acabe tumbando y no permita que se tramite.