"Es lógico que Feijóo no vaya al debate si no puede hablar"

12:19

Cuca Gamarra dice que no quiere entrar en confrontación con Vox, pero está convencida de que a quien más alegra esta moción es a Pedro Sánchez. Y cree que el partido de Abascal se ha arrepentido ya en unas cuantas ocasiones de haberla impulsado.Descarta que el PP, que ha dicho que se absstendrá, cambie el sentido de su voto y dice que el tono de su intervención será "serio y respetuoso".

Sobre la no asistencia de Nuñez Feijóo al debate, reconoce que es lógico que no asista porque no puede tomar la palabra.

Sobre la polémica del bono social eléctrico, entiende que que no se renuncie a él igual que nadie ha renunciado a los 20 céntimos de la gasolina o a la rebaja del iva de los alimentos. Y cree que el debate sobre la protección de las familias numerosas deber ser más profundo y riguroso.

En la reforma del sistema de pensiones, no aclara si el PP votará en contra pero dice que es un parche y que el gobierno ha roto el pacto de Toledo.

Reconoce que se alegra de que no haya salido la reforma de la ley mordaza y preguntada si el PP ha sido iluso por creer que Esquerra y Bildu iban apoyar la investigación del caso mediador, dice que lo que le sorprende es que el Psoe no quiera devolver la honorabilidad al Congreso y a su grupo y que haya entretado a los independentistas la Guardia civil.