El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se despidió esta semana de las sesiones de control con una pregunta a la ministra de Hacienda sobre la reforma de la financiación autonómica. Dice que ningún gobierno se atreve a cambiarlo porque es un avispero.

Baldoví cree que la mayoría de la investidura está bien engrasada para afrontar una nueva legislatura y que todos han aprendido a legislar con pragmatismo: "Más vale dar 10 pasos que quedarse con la quimera de que se podrían haber dado 100".

Dice que no irá a la presentación de Sumar pero que Compromís tendrá una representación de peso. Lamenta que Podemos no esté en esa foto, y preguntado por quién tiene la culpa de esa ausencia contesta: "Si todos estamos y ellos no están, creo que es evidente". Sobre si ese espacio a la izquierda del PSOE puede ir dividido a las generales, dice que "Sumar no es amontonar, Sumar es querer sumar y no imponer". Insiste en que hasta el 29 de mayo no toca hablar de cómo se conforma esa candidatura para las generales, y que le gustaría que estuvieran todos los que quieran estar.