Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, asegura que la propuesta del PP de realizar una bajada generalizada de impuestos no es una solución: “La gente tiene que ser consciente de que hay una serie de servicios vitales para la ciudadanía y eso sin impuestos no se puede hacer”, expresa en Parlamento RNE. Esteban habla de decisiones que tienen que ser "muy medidas" y que no se pueden retrasar, pero tampoco adelantar y se muestra confiado de que Bruselas acepte desvincular al gas de la factura eléctrica. Avisa de que "si Europa no da soluciones, el Gobierno tendrá que tomar medidas sí o sí" y de que hay un riesgo de que cada país empiece a optar por tomar decisiones por cuenta propia, incluso saltándose la normativa europea, y “eso sería hacer menos Europa".

“Caemos en lo ideológico al proponer medidas y yo creo que ahora no deberíamos caer en eso, porque hay que ver las medidas en conjunto", subraya el portavoz del PNV. Sobre la subida del 2% en el presupuesto de defensa, Esteban cree que Europa “se ha dado cuenta de sus déficits” y aunque no sabe qué hará el Gobierno, expresa: “Lo que sí vemos bien es el reforzamiento de la integración de sistemas de defensa europeos. Que la defensa pase de ser una defensa española a ser una defensa europea”.

Sobre si el conflicto de Ucrania puede deibilitar al Gobierno, Esteban expresa: “No sé si es el conflicto en Ucrania o el conflicto interno de Podemos. La propia situación de deterioro de las relaciones internas del Gobierno puede afectarle más que la guerra de Ucrania”. Con respecto al PP, dice que Feijóo es una incógnita pero que le preocupa ese pacto con Vox en castilla y León.