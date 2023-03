01:58:55

Novedades: Grand River, Jako Maron, Lao & TSVI, Fever Ray, Skee Mask, DJ Swisha, Niczero9 (Rossba Remix), Sukuri & The Looter, Soichi Terada (Byron The Aquarius Remix), Strapontin & Zillas On Acid, Ron Morelli, Nia Archives

Disco de la semana: Pépe

Mini-Mix: Omega 3

La Perla: Zazou‚ Bikaye and CY1