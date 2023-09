01:00:06

Entre nueces y nogales. SCHUMANN: Myrthen, Op. 25, núm. 3 ‘Der Nussbaum’ (3). M. N. Lemieux (contralto), D. Brumenthal (p.). GRAUPNER: Trío para flauta, viola d’amore y continuo en Si mayor, GWV. 217 (10.50). P. Aminoff (fl.), M. Luolajan-Mikkola (vla. da gamba), E. Palvianien (laúd), Dir.: S. L. Kaakinen-Pilch (vla. d’amore). GALLIARD: Júpiter y Europa, Aria del cazador real (4.44). I. Bostridge (ten.). A. Clarke (trompa), The English Concert. Dir.: B. Labadie. HOLST: The Planets, núm. 4 ‘Jupiter, the bringer of jollity’ (8). Orq. Sinf. de Cincinnati. Dir.: P. Jaarvi. BYRD: Lullaby, my sweet Little baby (6.27). The Tallis Scholars. Dir.: P. Phillips.