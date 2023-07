58:59

no puedo controlar las ganas de bailar

YUNG PRADO abre miras en 'Club Boy'. Hay mucho club, pero hay mucho más en este segundo EP para el barcelonés, que abre la puerta a las colaboraciones internacionales. Además, el primer trabajo de Natural Wonder Beauty Concept, el proyecto de excepcional belleza electrónica de Ana Roxanne y DJ Python.

Playlist:

El Mató a un Policía Motorizado - Tantas Cosas Buenas

The Drums - Better

Sonny & The Sunsets - Pink Cake

Whitney - For A While

YUNG PRADO, LUPE - Ganas De Verte

Jessy Lanza - Limbo

Disclosure - Higher Than Ever Before

Natural Wonder Beauty Concept - Natural Wonder Beauty Concept

Mall Grab - Say Nothing

Ralphie Choo - BULERÍAS DE UN CABALLO MALO

BRONQUIO, 41V1L - Chantaje Emocional

Kae Tempest - Nice Idea

Speakers Corner Quartet - Can We Do This? (feat. Sampha)

Devendra Banhart - Twin

Angelo De Augustine - Home Town

Marem Ladson - Idontcare