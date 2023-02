59:00

Yaeji busca la libertad en 'Done (Let's Get It)

"Rompe el ciclo / Es nuestra libertad" canta Yaeji (junto a su abuelo) en un nuevo adelanto de 'With a hammer', su LP de debut. Además, el disco lleno de colaboradores y más inspirado de Orbital.

Playlist:

Jayda G - Circle Back Around

Yaeji - Done (Let's Get It)

Caroline Polachek - Pretty In Possible

U.S. Girls - Just Space For Light

NOIA - didn't know (feat. Ela Minus)

Kali Uchis - Moonlight

Ghouljaboy - TORNADO!

Lil Yachty - running out of time

Kae Tempest - Nice Idea

piri, Tommy Villiers - updown

Everything But The Girl - Nothing Left To Lose

Barry Can't Swim - Sunsleeper

Orbital - Home (feat. Anna B Savage)

Overmono - Is u

Miss Grit - 사이보그를 따라와

M83 - Oceans Niagara