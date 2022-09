58:52

No solo soy yo, a todo el mundo le emociona Weyes Blood.

Tratarnos bien los unos a los otros no cambiará el mundo, pero puede cambiar nuestra vida en él. Es la conclusión de 'It's Not Just Me, It's Everybody', un single brillante, emotivo, ¡de seis minutos!, con el que vuelve Weyes Blood. Además, ya tiene fecha 'Actual Life vol.3', el siguiente capítulo en la vida sonora de Fred again..

Playlist:

Dehd - Eggshells

shego - oh boi

Big Thief - Simulation Swarm

Weyes Blood - It's Not Just Me, It's Everybody

Father John Misty, Lana Del Rey - Buddy's Rendezvous

Kelela - Washed Away

serpentwithfeet - I'm Pressed

The Blaze - EYES

Fred again.. - Danielle (smile on my face)

Phoenix - Tonight (feat. Ezra Koening)

Death Cab For Cutie - Here to Forever

Núria Graham - Yes It's Me, The Goldfish!

Julia Jacklin - Lydia Wears A Cross

Julia Jacklin - Don't Know How To Keep Loving You