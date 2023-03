Water From Your Eyes · Youth Lagoon

El sonido de Water From Your Eyes está tan alejado de convencionalismos y es tan desconcertante que resulta difícil de definir, solo, como rock experimental. Denso para algunos, extremadamente atrayente para nosotros. Tendrán disco nuevo a finales de este año. Además, el regreso de Trevor Powers como Youth Lagoon después de haber cerrado el proyecto hace 7 años.

Playlist:

Miss Grit - Like You

Nilüfer Yanya - stabilise

La Plata - Volar

crushed - waterlily

from - tan frágil...

Kae Tempest - Nice Idea

Sleaford Mods - UK GRIM

Model/Actriz - Slate

Water From Your Eyes - Barley

Jockstrap - Greatest Hits

Alvvays - Easy On Your Own?

Alex G - Cross the Sea

Yves Tumor - Heaven Surrounds Us Like a Hood

Youth Lagoon - Idaho Alien

Feist - Hiding Out In The Open

The Tallest Man On Earth - Every Little Heart