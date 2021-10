59:01

Incluir en un disco dos canciones con el mismo título es toda una declaración de intenciones. La de Water From Your Eyes, nueva banda fetiche de sonido complejo y sorprendente. Además el último petardazo punk de Amyl and The Sniffers.



PLAYLIST:

FUTURE ISLANDS - Peach

FUTURE ISLANDS - For Sure (Dan Deacon remix)

BRITTANY HOWARD - Stay High Again... (Fred Again, Joy Anonymous remix)

FRED AGAIN - Baxter (These Are My Friends)

WATER FROM YOUR EYES - "Quotations"

BADBADNOTGOOD - Beside April

ANDY SHAUF - Spanish On The Beach

FLORES - Mente Azul

MEN I TRUST - Sugar

NO SÉ A QUIÉN MATAR - S.O.S

SLEIGH BELLS - Locust Laced

POM POM SQUAD - Head Cheerleader

GIRL IN RED - Serotonin

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES - Go Get a Tattoo

AMYL AND THE SNIFFERS - Hertz

ILLUMINATI HOTTIES - MMMOOOAAAAAYAYA