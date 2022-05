58:49

La banda de las guitarras soleadas vuelve para iluminar la primavera

¿Hay mejor banda para ponerle música al buen tiempo? Lo dudo. Vuelven Rolling Blackouts Coastal Fever con sus guitarras jangle resplandecientes, sus sonidos de una naturaleza primaveral y su sensación de que, si brilla el sol, es más difícil estar triste. Además, la nueva obsesión ochentera de Working Men's Club en el anuncio de su segundo disco.

Playlist:

Rolling Blackouts Coastal Fever - Dive Deep

King Gizzard & The Lizard Wizard - Kepler 22-b

Yellow Days - Slow Dance & Romance

Pond - Hang a Cross on Me

Working Men's Club - Circumference

Warpaint - Champion

Axel Boman - Hold On

Kelly Lee Owens - One

HAAi - Baby We're Ascending

Supershy - Happy Music

Jamie xx - LET'S DO IT AGAIN

Angel Olsen - Big Time

Kevin Morby - A Random Act Of Kindness