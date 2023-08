59:06

Pasa, estás en lista

Un viernes más nos convertimos en Radio Club para armar una hora entregada al baile y llena de novedades de viernes para los días más ardientes y las noches más pegajosas.

Playlist:

Shygirl - Crush (feat. Erika de Casier)

Disclosure - Higher Than Ever Before

Nia Archives - Bad Gyalz

Sofia Kourtesis - Si Te Portas Bonito

Pahua, Eva de Marce - Porque Yo

Barry Can't Swim - Dance of the Crab

Roosevelt - Paralyzed

NEIL FRANCES - Standing My Ground

Judeline - ZAHARA

Hnos Munoz, Gazzi - Linda

GAZZI - inténtalo

Jessy Lanza - Limbo

YOUNG PRADO, LUPE - Ganas De Verte

piri, Tommy Villiers - lovegirl

DJ Seinfeld, Confidence Man - Now U Do

Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana

The Blessed Madonna - Shades Of Love