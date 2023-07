59:05

Nation of Language siguen desgranando el disco que publican en septiembre. 'Too Much, Enough' es el corte central de 'Strange Disciple'. Además, una canción para las ilas Cícladas, uno de los escenarios en los que Buck Meek ha compuesto su disco en solitario.

Playlist:

The Kills - New York

Interpol - Something Changed (Water From Your Eyes Interpolation)

Depeche Mode - Wagging Tongue (Wet Leg Remix)

Nation of Language - Too Much, Enough

Romeo + Juliet - Natural Disaster

KAYTRAMINÉ - Sossaup

Janelle Monáe - Only Have Eyes 42

Romy - The Sea

Fred again.. - Danielle (smile on my face) (feat. 070 shake)

Fennec - If U Want (My Love)

Mall Grab - Say Nothing

Woods - Another Side

Buck Meek - Cyclades

Big Thief - Vampire Empire