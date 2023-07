Little Dragon · Teenage Fanclub

59:01

vientos cálidos, verano caluroso

Little Dragon han armado para 'Slugs of Love', su nuevo disco, un listado de canciones tranquila y llena de ritmo. 'Disco Dangerous' es una de sus mejores canciones y un tema perfecto para afrontar la canícula. Además, un baño de melancolía en el nuevo adelanto del próximo disco de Teenage Fanclub.

Playlist:

Gus Dapperton - Don't Let Me Down (feat. BENEE)

easy life - palmtreedays_1644.wav

Paco Moreno, Jaguayano - Sin dudar

Pahua, Eva de Marce - Porque Yo

L'Impératrice, Cuco - Heartquake

Little Dragon - Disco Dangerous

Barry Can't Swim - Dance of the Crab

Jungle - I've Been In Love (feat. Channel Tres)

Supershy - Feel Like Makin' Love (feat. Roberta Flack)

Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana

DJ Seinfeld, Confidence Man - Now U Do

Courtesy - You're Not Alone (feat. Erika de Casier, August Rosenbaum)

Tourist - A Little Bit Further

Teenage Fanclub - Tired of Being Alone

Melenas - Dos pasajeros