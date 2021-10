59:00

Lana del Rey quiere que escuchemos su 'Arcadia' como hicimos con 'Video Games'. Es el primer single oficial de su segundo disco en un año y suena en esta sesión en la que también descubrimos pistas de cómo será el próximo trabajo del grupo de jazz fusión BadBadNotGood, siempre emocionantes.



PLAYLIST:

NATION OF LANGUAGE - This Fractured Mind

EL ÚLTIMO VECINO - Mi Camino Perfecto

LITTLE SIMZ - Point and Kill (feat. Obongjayar)

JOSÉ GONZÁLEZ - Swing

TWIN SHADOW - Alemania

CURTIS HARDING - Can't Hide It

BADBADNOTGOOD - Beside April

MILES KANE - Don't Let It Get You Down

THE LAST SHADOW PUPPETS - Bad Habits

PARQUET COURTS - Walking at a Downtown Pace

POND - Human Touch

BLEACHERS - Secret Life (feat. Lana del Rey)

LANA DEL REY - Arcadia

LORDE - Mood Ring