59:05

Caminos separados como McCartney

KAYTRANADA y Aminé han cruzado sus caminos creativos en KAYTRAMINÉ, la fusión perfecta de ambos. Además, entramos en 'i love you but this is goodbye', el breve, directo y sanador álbum de ruptura de Princess Nokia.

Playlist:

Overmono - Cold Blooded

KAYTRAMINÉ - Rebuke

Arlo Parks - Blades

Obongjayar - Just Cool

Kora - desde arriba

Dinamarca - favorita (feat. AMORE)

Princess Nokia - lo siento

dani – Lento

Magdalena Bay - Top Dog

GAZZI - no pasa nada

Flume - Chalk 1.3.3 (feat. Jim-E Stack)

Ruiseñora - Los Charos

Yeli Yeli - Corralera

BRONQUIO, 41V1L - Chantaje Emocional

Alan Palomo - Nudista Mundial '89 (feat. Mac DeMarco)

Renaldo & Clara - Trobo a faltar

SBTRKT - DAYS GO BY (feat. Toro y Moi)

LA Priest - Neon