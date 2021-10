59:07

Si te gustan Black Midi o Squid apunta nombre para seguir la pista. Se llaman Geese y se mueven a medio camino entre las nuevas bandas inclasificables británicas y el sonido de unos (paisanos) The Strokes en su momento más sucio. Además, la canción que alía a Jarvis Cocker con Wes Anderson y los clásicos de la chançon francesa.



PLAYLIST:

PARQUET COURTS - Black Widow Spider

DRY CLEANING - Magic of Meghan

GEESE - Projector

SQUID - Paddling

MENTA - Esperar

BUM MOTION CLUB - Los Ojos

PUBLIC SERVICE BROADCASTING - Blue Heaven (feat. Andreya Casablanca)

DRUG STORE ROMEOS - Frame of Reference

NATION OF LANGUAGE - This Fractured Mind

APARTAMENTOS ACAPULCO - Vámonos de Viaje

SHARON VAN ETTEN - Femme Fatale

JARVIS COCKER - Aline

BEACH FOSSILS - The Year (Piano version)