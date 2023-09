58:48

¿Un álbum sobre la erosión y la litificación? ¡Por qué no!

Por lo que sea los conceptos geológicos no suelen inspirar demasiados álbumes pero, Eartheater ha encontrado su inspiración en el proceso por el que una roca se convierte en tal. Es 'Powders', el álbum que publica este miércoles y que forma parte de un proyecto que estará completo el año que viene.

Playlist:

Eartheater - Crushing

Tirzah - No Limit

yeule - softscars

Lost Girls - Ruins

Belako - New Light Slates

bar italia - my little tony

Dry Cleaning - Gary Ashby

The Breeders - Divine Mascis

The Drums - Flowers

Nation of Language - Too Much, Enough

Crosses - Light as a Feather

Jungle - JOY (Back On 74) (feat. Joy Anonymous)

Barry Can't Swim - How It Feels

Little Dragon - Glow (feat. Damon Albarn)

Animal Collective - Gem & I