59:02

Segunda pista que nos enseña el disco que tiene preparado Courtney Barnett y que apunta a un sonido más íntimo

Segunda pista que nos enseña el disco que tiene preparado Courtney Barnett y que apunta a un sonido más íntimo que acompañe la honestidad brutal de sus letras. Nation of language, por su parte, siguen mirando a los 80 para su segundo disco de nuevo bañado en vibrantes sintetizadores



PLAYLIST:

COURTNEY BARNETT - Before You Gotta Go

COURTNEY BARNETT - Rae Street

BIG THIEF - Little Things

LALA LALA - Prove It

RADIOHEAD - If You Say the Word

DARKSIDE - The Limit

LOW - I Can Wait

NATION OF LANGUAGE - A Word & A Wave

FUTURE ISLANDS - Peach

GHOULJABOY - Desordel del sueño (feat. Depresión Sonora)

THE VACCINES - Alone Star

MY MORNING JACKET - Love Love Love

MARIA JOSÉ LLERGO - Que Tú Me Quieras

MARÍA ARNAL i MARCEL BAGÉS - Ventura