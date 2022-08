58:47

Beach Bunny relatan en su segundo disco todos los desastres emocionales de la adolescencia.

Lili Trifilio, frontwoman de Beach Bunny, es también la presidenta del club de los corazones rotos de TikTok. Sus letras hablan con intensidad de todo lo que puede salir mal en la adolescencia. Lo vuelve a hacer en un segundo largo para esta formación que tiene vida más allá de la viralidad de esta red social. Además, unos desatados Hot Chip enseñando canciones de baile exacerbado que estarán en su nuevo disco.



Playlist:

Toro y Moi - Millennium (feat. The Mattson 2)

Hot Chip - Down

Ibibio Sound Machine - 17 18 19

HAAi - Baby, We're Ascending

Aluna, Jayda G - Mine O' Mine

Jayda G - Both Of Us

O'o - Spin

Sudan Archives - Selfish Soul

Charlotte Adigéry, Bolis Pupul - Ceci n'est pas un cliché

Parquesvr - Arde, Quema, Duele

Working Men's Club - Circumference

Nation of Language - Across That Fine Line

Beach Bunny - Karaoke

Rolling Blackouts Coastal Fever - Blue Eye Lake

Yawners - Paranormal (feat. Cala Vento)