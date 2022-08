58:47

Hay vida más allá de Beyoncé, Rosalía, Bad Bunny y Harry Styles.

Entre 'As It Was', 'Moscow Mule', 'Despechá' y 'Break My Soul' va a estar el trono de la canción del verano 2022, pero queremos más. ¿Solo cuatro canciones para 93 días? Aquí tienes nuestras otras 15 canciones del verano 2022. ¡En bucle!



Playlist:

Jessie Ware - Free Yourself

Jamie xx - LET'S DO IT AGAIN

Wet Leg - Chaise Longue

Biznaga - Domingo Especialmente Triste

Alvvays - Pharmacist

Dehd - Bad Love

Cupido - Santa

Cuco - Sitting In The Corner (feat. Adriel Favela & Kacey Musgraves)

Morreo - Mosquito

Panda Bear, Sonic Boom - Edge of the Edge

Jungle - PROBLEMZ

YUNG PRADO - Chill Out

Fred again.. - Jungle

Empress of - Save Me

Kate Bush - Running Up That Hill (A Deal With God)