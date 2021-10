57:59

BORODIN: Piano Trio in D Major (Mov 1), (6.18). Moscow Trio. R. STRAUSS: Salome, Op.54 / Scene 3 – ‘Wird dir nicht bange, Tochter der Herodias?’, (2.57). C. Studer, B. Terfel, Orchester der Deutschen Oper Berlin, G. Sinopoli (dir.). R. STRAUSS: Salome, Op.54 / Scene 3 – ‘Lass mich deinen Mund küssen, Jochanaan!’, (0.59). C. Studer, B. Terfel, Orchester der Deutschen Oper Berlin, G. Sinopoli (dir.). R. STRAUSS: Salome, Op.54 / Scene 3 – ‘Du bist verflucht’, (3.02). C. Studer, B. Terfel, Orchester der Deutschen Oper Berlin, G. Sinopoli (dir.). L. V. BEETHOVEN: Piano Sonata nº10 (Mov 2), (5.50). I. Levit (p.). L. V. BEETHOVEN: Piano Sonata nº 32 Op.111 (Mov 2), (8.49). I. Levit (p.). G. GERSHWIN: ‘I got rhythm’ Variations for piano and orchestra (1.45). W. Marshall, Aalborg Symphony. A. SCHOENBERG: Piano Concerto (Mov 2), (2.30). M. Uchida (p.), The Cleveland Orchestra, P. Boulez (dir.). R. GERHARD: Concerto for piano and strings (Mov 1), (7.23). G. Tozzer (p.), BBC Symphony Orchestra, M. Bamert (dir.). N. SKALKOTAS: Five Greek Dances for String Orchestra (Mov 1 & 2), (3.41). Sinfonietta Cracovia, K. Markou (dir.). L. BOULANGER: Hymne au soleil, (3.53). A. Bierwirth, A. Baryshevskyi, Orpheus Vokalensemble. Dir.: M. Alber.