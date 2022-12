53:33

Malvaviscos (o nubes o esponjitas o marshmallows, como prefieran) para iniciar el periplo navideño con músicas para la ocasión.

This little light of mine

Thelonius Monk, Donald Shirley

Silent Night

Boyz II Men

Los Pastores

Estrella Morente

In My Life

Johnny Cash

The Christmas Song (Merry Christmas To You)

Nat King Cole

White Christmas

José James

What are you doing New Year's Eve?

Diana Krall,Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

Someday at Christmas

Stevie Wonder

Have Yourself a Merry Little Christmas

José James

This Winter

Jamie Cullum, Lady Blackbird, Kansas Smitty's

It's a Marshmallow World

Jo Stafford

Noël, c'est l'amour

Elyane Dorsay

Christmas Blues

Ramsey Lewis Trio

Tout Doucement

BLOSSOM DEARIE

Christmas Prayer

Paloma Faith, Gregory Porter

Aires De Navidad

Héctor Lavoe, Willie Colón, Yomo Toro