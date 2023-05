53:35

El dúo indie folk de Noruega formado por Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, Kings of Convenience, en un programa de canciones que narran vidas. Sufjan Stevens, The Paper Kites; Michael Kiwanuka; Guillem Ballaz acompañado por la trompetista Andrea Motis; Justin Adams y Mauro Durante; ARAR con Pepino Pascual; Silvia Pérez Cruz y Natalia Lafourcade; Valeria Castro en solitario y con Macaco e Ibeyi y Sara Tavares completan la nómina de autores e intérpretes.

24.25 Kings of convenience

To Be Alone With You Sufjan Stevens

Tenenbaum The Paper Kites

Im Getting Ready Michael Kiwanuka

Limit To Your Love James Blake

AURTXO TXIKIA Guillem Ballaz y Andrea Motis

Amara Terra Mia + Djinn Pulse Justin Adams y Mauro Durante

Esta pausa larga ARAR y Pepino Pascual

Mi última canción triste Silvia Pérez Cruz y Natalia Fourcade

Poquito Valeria Castro

Un Recuerdo. Valeria Castro y Macaco

Sangoma Ibeyi

Presensa Sara Tavares