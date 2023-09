Músicas posibles

53:13

De Max Richter al último álbum de Víkingur Ólafsson, «el Glenn Gould de Islandia», en un programa evocador en el que también contamos con la arpista Lavinia Meijer; el Dream House Quartet de las hermanas Katia y Marielle Labèque, David Chalmin y Bryce Dessner; Gabríel Ólafs o Brian Eno, entre otros.

SLEEP: Tranquility Base Max Richter

Notturno Víkingur Ólafsson, Álfheiður Erla Guðmundsdóttir

The Plover and the Raven Víkingur Ólafsson, Snorri Hallgrímsson, Þorsteinn Eyfjörð

Sung (After Brahms) Víkingur Ólafsson

Bird as Prophet Víkingur Ólafsson, Michael A. Muller, Heather Woods Broderick

The Arts and the Hours Lavinia Meijer, Jean-Philippe Rameau

Sun Lavinia Meijer

Ellis Island Meredith Monk, Katia Labèque, Marielle Labèque, Bryce Dessner, David Chalmin

Pausa Dom La Nena

Fantasía +

Bambaló Gabríel Ólafs, Steiney Sigurðardóttir

Moving Chords Roger Eno