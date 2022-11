53:55

Tres clásicos de nuestro tiempo: Joan Valent, el Niño Josele y Abdullah Ibrahim.

Insula Poetica

Joan Valent

Peace Piece

Waltz For Debby

Galaxias

No pasa nada

Pájaro Campana

Moon River

Juramento

Niño Josele

Blue Bolero

Did you hear that sound?

Abdullah Ibrahim