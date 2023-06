53:51

Celebremos la música con los clásicos.

Jealous Guy Donny Hathaway

Send Me That Love Bob Marley & The Wailers

The Man I Love Billie Holiday

Fairweather Friend Kadhja Bonet

Texas Sun + Midnight + Conversion Khruangbin, Leon Bridges

August 10 Khruangbin

Tezeta Mulatu Astatke

Welcome To My World + Where's The Love Curtis Harding

Ain't No Sunshine Bill Withers

Music For Lovers Nina Simone